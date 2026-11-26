Участники СВО в Подмосковье смогут сохранить право пользования государственными и муниципальными земельными участками, даже если срок аренды истек во время службы. На пятом заседании Мособлдумы депутаты привели региональное законодательство в соответствие с федеральным, сообщили в пресс-службе парламента.

Договоры аренды или безвозмездного пользования землей, срок которых закончился в период участия жителя в специальной операции, будут возобновляться на неопределенный срок с сохранением прежних условий.

Для этого необходимо представить документы, подтверждающие участие в СВО, в орган власти, предоставивший участок. Обратиться туда может как сам военнослужащий, так и его представитель, член семьи или близкий родственник.

После завершения участия в СВО гражданин сможет заключить новый договор на прежних условиях. Подать соответствующее заявление необходимо в течение года со дня окончания участия в спецоперации.