II евразийская конференциия «Фосфор и его переделы 2026» состоялась в Москве. В работе форума принял участие начальник технического отдела филиала «ВМУ» ХК «Уралхим» в Воскресенске Владимир Миронов.

Конференция стала площадкой, где обсуждались важнейшие вопросы развития фосфорного рынка на территории России и евразийского континента. Основной задачей стало создание пространства для продуктивного диалога между всеми участниками отрасли: производителями, потребителями, разработчиками технологий, представителями власти.

Доклад представителя филиала «ВМУ» «Фосфогипс как ресурс: новые направления применения» был посвящен использованию вторичных материалов промышленности в хозяйственном обороте. Владимир Миронов отметил, что продукт пользуется растущим спросом среди потребителей и востребован в таких сферах, как цементная промышленность, строительство и сельское хозяйство. Среди перспективных областей его применения — рекультивация земель и создание почвогрунтов, обогащенных макро- и микроэлементами.

«В 2025 году филиал направил на реализацию 47% фосфогипса. Мы продолжаем развивать сотрудничество с заинтересованными сторонами и активно исследуем новые сферы применения», — подчеркнул Владимир Миронов.