Финальный этап юбилейного фестиваля «Пушкино театральное. Наследники Станиславского» прошел с 16 по 21 ноября. Свои спектакли зрителям и жюри представили актеры из Московской и Ярославской областей.

Раменский округ на смотре представил коллектив молодежного театра «Первопроходцы». Участники выступили с театральным перформансом «Александр Сергеевич Пушкин». По итогам конкурса ребята стали лауреатами третьей степени, а также получили специальный приз жюри.

Помимо конкурсных показов, для участников организовали театральные лаборатории по технике речи, актерскому мастерству и сценическому движению. Для руководителей коллективов провели мастер-классы и консультации по грантовой поддержке.

«Для нас участие в подобных мероприятиях — это не только возможность показать свою работу, но и ценный опыт, новые знакомства, творческий обмен и стимул для дальнейшего развития», — рассказал артист молодежного театра «Первопроходцы».