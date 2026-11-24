В Бронницах 14 участников СВО и семь семей погибших получили по 500 тысяч рублей
В городском округе Бронницы 14 участников специальной военной операции и семь семей погибших военнослужащих получили выплату 500 тысяч рублей вместо предоставления земельного участка. Об этом сообщило Министерство социального развития Московской области.
Общая сумма выплат превысила семь миллионов рублей. Мера действует с начала 2025 года.
Выплату могут получить участники СВО, удостоенные звания Героя Российской Федерации или награжденные государственными орденами, а также члены семей военнослужащих, погибших из-за ранений, травм или заболеваний, полученных при исполнении служебного долга. Для оформления нужны удостоверение ветерана боевых действий и постоянная регистрация в Московской области на момент завершения участия в СВО.
Заявление можно подать на региональном портале госуслуг. Потребуются паспорт, удостоверение ветерана, документы о наградах и подтверждение завершения участия в СВО. Дополнительную информацию предоставляют по телефону горячей линии 122, добавочный 6.