Более 670 спортсменов приняли участие в Открытом фестивале джиу-джитсу Московской области, который прошел 21 и 22 ноября в Апрелевке на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Мелодия». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

По итогам двух соревновательных дней первое место в общекомандном зачете заняла команда «Сибирский Барс» из Апрелевки, второе — Региональная общественная организация «Федерация спортивных единоборств» городского округа Подольск, третье — Центральная спортивная школа №1 Наро-Фоминска.

«Фестиваль стал не только спортивным событием, но и важным шагом в развитии джиу-джитсу региона. Поддержка молодых спортсменов сегодня – это победы Подмосковья завтра», – отметил президент Федерации джиу-джитсу Московской области Дмитрий Иванов.

Всего на татами вышли 674 спортсмена из разных городов Подмосковья и других регионов. Участниками турнира стали атлеты разных возрастов и уровней подготовки — от детей восьми-девяти лет и юниоров до взрослых спортсменов и ветеранов старше 35 лет в дивизионе «Мастерс». Программа охватила как классические разделы неваза и файтинга, так и дисциплины ноу-ги, мужской фулл-контакт, дуо-системы, парные ката, шоу-программы и соревнования по пара-джитсу.

Мероприятие прошло в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».