Экологическая акция по сдаче урожая началась в Химках

Излишки яблок, арбузов, дынь, кабачков и тыкв можно сдать на переработку: в Химках, как и по всему Подмосковью, стартовала экологическая акция «Сдай яблоки и бахчевые на переработку!». На площадке «Мегабак» для сбора перерабатываемых отходов установлены специальные евробаки, куда жители могут приносить ненужный урожай.

Собранные плоды обретут вторую жизнь: часть отправится на корм животным, часть — на производство промышленного компоста.

Акция проходит при поддержке Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области и соответствует целям нацпроекта «Экологическое благополучие» и федерального проекта «Экономика замкнутого цикла»: полная сортировка отходов, более активное использование вторичных ресурсов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% всех отходов.

«Если мы все вместе объединимся и будем проводить вот такие акции, то наша страна станет чище и экологичнее», — поделился депутат Артур Каримов.

Площадка «Мегабак» расположена по адресу: Новые Химки, улица Машинцева, дом 9 (координаты для навигатора: 55.891748, 37.404802). Режим работы: понедельник–суббота с 09:00 до 18:00, воскресенье — выходной.

Акция продлится до 28 сентября — успейте принять участие и внести свой вклад в общее дело.