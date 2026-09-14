Оформление льготы на зубопротезирование упростили в Подмосковье

Жители Подмосковья могут оформить справку на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов через региональный портал госуслуг . Умные сервисы автоматически проверяют данные заявителя и помогают избежать ошибок при подаче заявления. Об этом сообщили в областном Мингосуправления.

Право на поддержку имеют ветераны труда и военной службы, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, неработающие пенсионеры и другие льготники с постоянной регистрацией в Московской области. Услуга предоставляется в порядке очереди.

Для постановки на учет необходимо получить у стоматолога заключение о наличии показаний к протезированию и подать электронное заявление. Ответ поступит в личный кабинет на портале в течение семи рабочих дней.

«Автоматические сервисы берут на себя проверку ключевых данных. Это позволяет заявителям не тратить время на детальное изучение условий и сроков — система сама подскажет, если есть препятствие для оформления льготы. Такой подход делает процесс максимально прозрачным и удобным, а также снижает вероятность ошибок», — сказала глава регионального Мингосуправления Надежда Куртяник.

Кроме того, сервис определяет совершеннолетних членов семьи, зарегистрированных на Госуслугах, и направляет им уведомления для получения согласия на обработку персональных данных.