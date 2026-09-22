Школьников Подмосковья пригласили на конкурс по созданию виртуального музея

Всероссийский конкурс «VR-метка на карте России» открыл регистрацию для школьников и студентов Московской области. Участникам предлагают создать интерактивные 3D- и VR-приложения о своем регионе, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

Для участия необходимо собрать команду до трех человек и разработать проект на отечественной платформе. В работах можно рассказать об истории, культуре, искусстве или демографических особенностях своего региона. Лучшие проекты разместят на цифровой карте России.

Конкурс включает четыре направления. Учащиеся 5–6 классов могут представить проекты в номинации «Народы региона», школьники 7–9 классов — в направлении «Культура региона», старшеклассники — «Искусство региона». Студенты в возрасте до 35 лет участвуют в номинации «Демография региона».

Участие бесплатное и проходит онлайн. Зарегистрироваться и пройти отборочный этап можно до 18 октября.

Подробные условия опубликованы на сайте проекта.