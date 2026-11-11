Трудовая династия из Коломны примет участие в областном конкурсе профмастерства
Трудовая династия Пановых объединяет несколько поколений сотрудников МУП «Тепло Коломны». За цифрой в 163 года общего стажа — несколько поколений, десятилетия работы и преданность общему делу.
История трудовой династии началась в 1969 году, когда Галина Панова пришла работать в «Теплосеть». Спустя 13 лет к ней присоединился сын Константин, а позже и его супруга. Общий трудовой стаж Пановых на сегодня составляет 163 года. И эта добрая семейная традиция, безусловно, будет продолжена.
За годы работы Константин Панов прошел путь от слесаря до начальника газовой службы. Был диспетчером, мастером. Сегодня он продолжает трудиться на этой должности, но самое главное — делится опытом с коллегами. В 2002 году к Константину присоединилась супруга Ольга, которая перешла на предприятие с мебельной фабрики. Начинала уборщицей, затем работала лаборантом и оператором. Сейчас отвечает за работу целой смены и следит за исправностью оборудования, от которого зависит бесперебойная подача тепла и горячей воды в дома коломенцев.
Вместе с Константином и Ольгой Пановыми на предприятии в разное время работали и другие родственники: зять, невестка, племянница. Сегодня семейную трудовую традицию продолжает Дина — жена племянника Константина. Она работает лаборантом котельной: следит за качеством воды, проводит необходимые анализы и контролирует соответствие установленным нормам. От результатов ее работы зависит надежность и безопасность работы оборудования. Так за годом год теплосеть становилась для Пановых не только местом работы, но и частью общей истории. Во все времена Пановы поддерживали друг друга и передавали профессиональный опыт молодым.
О своих достижениях коломенской династии предстоит рассказать на 25-м юбилейном конкурсе «Лучший по профессии», который проходит при поддержке Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Пановы будут бороться за победу в номинации «ЖКХ — дело семейное»