Трудовая династия из Коломны примет участие в областном конкурсе профмастерства

История трудовой династии началась в 1969 году, когда Галина Панова пришла работать в «Теплосеть». Спустя 13 лет к ней присоединился сын Константин, а позже и его супруга. Общий трудовой стаж Пановых на сегодня составляет 163 года. И эта добрая семейная традиция, безусловно, будет продолжена.

За годы работы Константин Панов прошел путь от слесаря до начальника газовой службы. Был диспетчером, мастером. Сегодня он продолжает трудиться на этой должности, но самое главное — делится опытом с коллегами. В 2002 году к Константину присоединилась супруга Ольга, которая перешла на предприятие с мебельной фабрики. Начинала уборщицей, затем работала лаборантом и оператором. Сейчас отвечает за работу целой смены и следит за исправностью оборудования, от которого зависит бесперебойная подача тепла и горячей воды в дома коломенцев.