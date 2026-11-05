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    Более 20 команд приняли участие в первых стартах «Семейной лиги» в Чехове

    Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

    В округе стартовал первый этап нового проекта Чеховской школьной лиги, который направлен на вовлечение в спорт мам, пап, бабушек, дедушек, братьев и сестер. Соревнования проходили на двух площадках города.

    В новом корпусе гимназии № 7 12 мужских команд соревновались в баскетболе 3×3, а во Дворце спорта «Олимпийский» 10 семей сошлись в напряженных шахматных партиях.

    По итогам первых игр финалистами в баскетболе 3×3 стали команды школ Чехов-3, Чехов-2, № 8 и № 9, а в шахматах — гимназии № 2, Нерастанновской средней школы, а также школ № 9 и № 10.

    «Первый этап показал главное — семьи на площадке были единым слаженным механизмом, а дети, став болельщиками, активно поддерживали своих родных и близких. Впереди у наших семей еще немало испытаний — соревнования по волейболу, футзалу и настольному теннису. Хочу выразить огромную благодарность нашим организаторам и всем родителям за невероятную активность, спортивный азарт и ту мощную поддержку, которую вы сегодня подарили своим детям. Вы доказали, что семья — это самая сильная команда», — отметил глава Чехова Михаил Собакин.

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