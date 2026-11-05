Дом сотрудников НИИ-88 отремонтируют на улице Карла Маркса в Королеве

В Королеве продолжается капитальный ремонт дома № 11 на улице Карла Маркса, связанного с историей отечественного ракетостроения. Здание построили в 1949 году по проекту архитектора Н. Г. Рябцева для сотрудников НИИ-88 — одного из ключевых институтов советской ракетной отрасли. Сейчас строительная готовность работ составляет 95%.

В разные годы в доме жили ученые, инженеры и конструкторы, работавшие вместе с Сергеем Королевым. Среди них — В. И. Акимов, К. Н. Лемаринье и А. А. Пустовойтенко.

Во время ремонта специалисты восстановили поврежденные участки кирпичной кладки и восполнили утраченные фрагменты. Карнизы заменили новыми элементами, повторяющими первоначальный профиль. Для окон в подъездах подобрали деревянные рамы с исторической стилизацией, а изнутри установили пластиковые стеклопакеты, обеспечивающие тепло- и шумоизоляцию. По просьбе жильцов также смонтировали новые домофоны.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что ремонт исторических зданий требует соблюдения утвержденной документации и особого контроля. К таким работам привлекают подрядчиков с соответствующими лицензиями и опытом реставрации, а также специалистов, владеющих традиционными технологиями.

Дом и окружающий его квартал имеют статус объектов культурного наследия регионального значения. Застройка, сформированная в 1946–1950 годах, отражает послевоенную историю города и связана с периодом становления отечественной ракетно-космической отрасли.