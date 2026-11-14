Замглавы Мытищ проверил ремонт систем водоснабжения

9 ноября заместитель главы городского округа Мытищи Александр Хаюров провел обход территорий, где выполняются работы по прокладке, замене и ремонту систем водоснабжения и водоотведения. Вместе со специалистами он оценил ситуацию на ключевых участках и дал оперативные поручения подрядчикам.

На улице Мира, в районе ресторана «Якитория», капитально ремонтируют канализационный коллектор — обновляют сразу 250 метров труб. В районе кафе «Лоза» на Новомытищинском проспекте прокладывают ливневую канализацию.

Еще один участок — вдоль реки Яузы, где также строят канализационный коллектор.

На пересечении улиц Волошиной и Крестьянской с продолжением на улицу Семашко одновременно прокладывают коллектор канализации и водопровод. Весь комплекс работ направлен на увеличение пропускной способности сетей и улучшение качества водоснабжения для жителей района, а также на закольцовку действующих сетей.

Во время проверки особое внимание уделяли соблюдению технологий, срокам выполнения работ и организации стройплощадок. Контроль за ходом работ помогает следить за графиком и оперативно решать возникающие вопросы.