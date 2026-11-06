Мингосуправления Подмосковья напомнило о возможности заказать вывоз стройотходов

Жители Московской области могут оформить заявку на вывоз строительных отходов по телефону или через региональный портал госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

С территории Московской области нужно позвонить по номеру 122 и выбрать добавочный номер 7 — цифровой помощник поможет оформить заявку. На сегодняшний день он обработал более 18,5 тысячи звонков и оформил свыше 1,4 тысячи заявок.

Подать заявку можно и онлайн — через сервис «Вывоз строительных отходов» на региональном портале. Для этого нужно заполнить онлайн-форму и указать необходимую информацию. Специалисты свяжутся с заявителем в день подачи заявления, чтобы уточнить дату вывоза. Онлайн-сервисом воспользовались более 700 раз.

Вывоз строительных отходов осуществляется на платной основе.