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    Онколог с 29-летним опытом пополнил штат Одинцовской больницы

    Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

    В Одинцовскую областную больницу устроился Тимур Ибрагимов — онколог и торако-абдоминальный хирург, кандидат медицинских наук. Специалист занимается лечением онкологических заболеваний и планирует вместе с коллегами развивать помощь пациентам с опухолями печени, поджелудочной железы и органов желудочно-кишечного тракта.

    Профессиональный путь врача начался в 1997 году. Он окончил Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова, ординатуру и аспирантуру прошел в НМИЦ онкологии имени Блохина, где получил степень кандидата медицинских наук. Позже работал ассистентом кафедры онкологии.

    С 2010 по 2026 год Тимур Ибрагимов трудился в Подольской областной клинической больнице. Начав с должности врача-онколога, он затем 11 лет руководил торако-абдоминальным отделением.

    В Одинцове специалист намерен внедрять современные методы лечения, в том числе эндоскопические вмешательства. Отдельное внимание планируют уделять пациентам со злокачественными новообразованиями прямой кишки.

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