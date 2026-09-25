Кардиолог МОНИКИ Монир Даноон провел выездной прием в поликлинике в Луховицах

В Луховицах продолжается практика выездной работы специалистов Московского областного научно-исследовательского клинического института имени. Владимирского. О развитии партнерства и повышении доступности профильной помощи рассказала заместитель главного врача Луховицкой больницы по поликлинической работе Наталия Васильева.

С начала 2026 года в центральной поликлинике Луховиц и в Белоомуте регулярно ведут прием травматологи, эндокринологи, офтальмологи, невролог и кардиолог.

В четверг, 24 сентября, врач-кардиолог отделения мобильных бригад МОНИКИ Монир Даноон провел на базе центральной поликлиники консультации для 20 пациентов. Подобные выезды позволяют жителям округа получать помощь узких специалистов по месту жительства, избавляя их от необходимости ехать в областной центр.

«Такая форма работы направлена на повышение доступности оказания медицинской помощи жителям самых отдаленных территорий нашего округа», — пояснила Наталия Васильева.

Запись к врачам мобильной бригады осуществляется через участкового терапевта. Руководство больницы намерено продолжать сотрудничество с областным медцентром, чтобы обеспечить жителей квалифицированной помощью максимально близко к дому.