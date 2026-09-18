Стройконтроль Подмосковья обеспечит восстановление детсада в Мариуполе

В Ильичевском районе Мариуполя восстанавливают двухэтажное здание детского сада, пострадавшее от осколочных повреждений. О ремонте рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Специалисты укрепляют несущие конструкции здания и ремонтируют кровлю с фасадом для защиты внутренних помещений. Параллельно идет замена систем отопления, водоснабжения и электроснабжения.

Внутри выполняют отделку стен, полов и потолочных перекрытий.

«Ваша работа, как уже было отмечено, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение. При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — обратился ранее к экспертам стройконтроля министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Учреждение вновь откроет двери для воспитанников после завершения всех этапов благоустройства.