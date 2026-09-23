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    МЖД проведет рейды на переездах с 21 по 30 сентября

    Фото: Московская железная дорога

    На железнодорожных переездах Московской железной дороги с 21 по 30 сентября пройдут рейды и профилактические мероприятия с участием сотрудников Госавтоинспекции. Об этом сообщили в МЖД.

    Акция «Внимание, переезд!» призвана напомнить автомобилистам о необходимости соблюдать правила дорожного движения. С начала 2026 года количество столкновений автомобилей с поездами на переездах МЖД выросло до 27 случаев против 19 за аналогичный период прошлого года.

    Больше всего дорожно-транспортных происшествий произошло в Московской области — 10, еще четыре — в Тульской, по три — в Смоленской и Брянской областях.

    Все столкновения стали результатом грубого нарушения правил дорожного движения водителями, которые пытались проехать через переезд на запрещающий сигнал светофора и не реагировали на звуковые сигналы. В 85% случаев нарушения допустили водители легкового автотранспорта.

    Московская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать ПДД и не пересекать железнодорожные переезды на запрещающий сигнал светофора.

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