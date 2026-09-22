Перинатальный центр в Видном откроют к 2029 году

В Видном продолжается капитальный ремонт здания будущего перинатального центра. Строители завершили бетонирование вертикальных конструкций цокольного этажа, сообщили в пресс-службе Минстройкомплекса Московской области.

Сейчас на объекте работают 40 человек. Для проведения работ задействованы восемь единиц спецтехники и два башенных крана.

Капитальный ремонт проводят по государственной программе обновления объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

В новом корпусе предусмотрено 200 коек. Здесь разместятся отделения патологии беременности, акушерское и реанимации и интенсивной терапии новорожденных, а также отделение патологии новорожденных и недоношенных детей.

Кроме того, в здании оборудуют операционные, централизованный молочный пункт, кабинеты МРТ и ультразвуковой диагностики экспертного класса.

Открыть перинатальный центр планируют в 2029 году.