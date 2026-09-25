В Люберцах достроят школу на 1500 мест к 2028 году

В поселке Октябрьский городского округа Люберцы на улице Гоголя, вблизи дома № 8, продолжается строительство воспитательно-образовательного комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минстройкомплекса.

В состав комплекса войдут школа на 1 500 мест и детский сад на 200 детей. Подрядчик завершает монолитные работы. Строительная готовность объекта составляет 40%.

«На площадке работают 30 человек, 4 единицы техники. Строители завершают монолитные работы, осуществляют монтаж окон и инженерных систем. Строительная готовность объекта составляет 40%», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Комплекс будет включать современные учебные классы, мастерские, актовый и спортивные залы, пищеблок со столовой, медицинский блок и библиотечно-информационный центр. В детском саду предусмотрены групповые комнаты с игровыми зонами, спальнями и обеденными площадками. На территории центра появятся спортивные и игровые площадки для детей.

Строительство ведется по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Открытие нового образовательного центра запланировано на 1 сентября 2028 года.