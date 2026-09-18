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    Серию экоакций проведут в Подмосковье в выходные

    Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

    В Московской области 19 и 20 сентября пройдут экологические акции выходного дня. Их организуют активисты местных экосообществ на нескольких площадках региона. Присоединиться могут все желающие.

    19 сентября мероприятия состоятся:

    20 сентября акция пройдет в Пушкино — на М-8 «Холмогоры», 33-й километр, строение 18, на парковке ТЦ «Акварель». Время проведения — с 12:00 до 14:00.

    Перечень принимаемого вторсырья можно заранее уточнить у организаторов. На площадках волонтеры помогут разобраться с сортировкой, а желающие смогут сами присоединиться к работе в качестве помощников.

    Перед поездкой рекомендуется проверить, состоится ли акция: из-за погодных условий мероприятия могут отменить.