Серию экоакций проведут в Подмосковье в выходные
В Московской области 19 и 20 сентября пройдут экологические акции выходного дня. Их организуют активисты местных экосообществ на нескольких площадках региона. Присоединиться могут все желающие.
19 сентября мероприятия состоятся:
- Раменское: Быково, Школьный тупик, дом 1А — с 12:00 до 15:00; улица Гурьева, дом 15, корпус 1 — с 11:00 до 13:00.
- Королев: проезд Макаренко, дом 1 — с 11:00 до 12:00; улица Калинина, дом 6В — с 11:00 до 13:00.
- Люберцы: Наташинский парк, улица Коммунистическая, дом 4, корпус 1 — с 12:00 до 15:00.
20 сентября акция пройдет в Пушкино — на М-8 «Холмогоры», 33-й километр, строение 18, на парковке ТЦ «Акварель». Время проведения — с 12:00 до 14:00.
Перечень принимаемого вторсырья можно заранее уточнить у организаторов. На площадках волонтеры помогут разобраться с сортировкой, а желающие смогут сами присоединиться к работе в качестве помощников.
Перед поездкой рекомендуется проверить, состоится ли акция: из-за погодных условий мероприятия могут отменить.