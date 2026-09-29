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    Предприятия Подмосковья получили почти 12 млрд рублей эффекта от нацпроекта

    Цех кабельного завода «СПКБ Техно» в Подольске
    Фото: Цех кабельного завода «СПКБ Техно» в Подольске/Медиасток.рф

    Более 80 руководителей предприятий Московской области приняли участие в заседании правления Московского областного союза промышленников и предпринимателей. Оно прошло на площадке «Подольского машиностроительного завода», сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

    Ключевой темой встречи стала реализация федерального проекта «Производительность труда» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» в Подмосковье. Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зинова сообщила, что регион входит в топ-5 по числу привлеченных предприятий, которые повышают эффективность работы с помощью инструментов бережливого производства.

    «Экономический эффект с 2019 года уже почти достиг отметки в 12 миллиардов рублей», — сказала Зинова.

    Опытом участия в проекте поделились руководители холдинговой компании «Элинар», авиационной корпорации «Рубин», «НТМ» и «Подольского машиностроительного завода». Члены МОСПП также решили активнее работать с региональным центром компетенций, подготовить предложения по мерам господдержки для предприятий, внедряющих современные технологии, и развивать наставничество для закрепления молодежи на производстве.

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