Сельский кабинет госуслуг открыли в деревне Ратчино в Воскресенске

В деревне Ратчино городского округа Воскресенск состоялось открытие первого в Московской области сельского кабинета доступности финансовых и государственных услуг. Проект реализован в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» на базе филиала № 25 МУК «Воскресенская централизованная библиотечная система» при участии Главного управления Банка России по ЦФО и администрации округа.

Сельский кабинет представляет собой оборудованное компьютером рабочее место с проводным интернетом и доступом только к проверенным ресурсам, что гарантирует устойчивую работу и защиту от мошенников. Теперь жители деревни Ратчино и соседних населенных пунктов смогут получать финансовые и государственные услуги дистанционно, не выезжая в центр.

Перечень доступных услуг включает оплату ЖКХ, налогов, штрафов и мобильной связи; банковские операции (вклады, счета, переводы, страхование); портал «Госуслуги», подачу обращений, запись в МФЦ и к врачу; самозапрет на кредиты; ресурсы Банка России и онлайн-лекции по финансовой грамотности.

Помогать посетителям будет сотрудник библиотеки. В день открытия для всех желающих прошли консультации по финансовой грамотности и кибербезопасности.

«Открытие сельского кабинета — важный шаг в повышении доступности финансовых и государственных услуг для жителей отдаленных населенных пунктов. Теперь у них появилась возможность решать многие вопросы рядом с домом. Мы продолжим работу в этом направлении», — отметила первый заместитель главы городского округа Воскресенск Елена Овсянкина.