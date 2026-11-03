Витрину библиотеки украсили выставкой сказочных фигур в Можайске

Особое место в композиции заняли рукотворные персонажи. Так, Заяц из «Алисы в стране чудес» изготовлен руками библиотекаря, а костюм для него сшит по индивидуальному заказу с соблюдением технологий и многочисленными примерками. Сейчас персонаж уже украшает готовую экспозицию.

«Наша витрина — это не просто украшение, это визуальное воплощение культурного кода, где оживают герои любимых книг. Мы хотели показать, что библиотека — это место, где сказка создается руками тех, кто здесь работает. Сейчас все герои уже радуют наших читателей и прохожих, приглашая их в мир литературы и осеннего волшебства», — рассказала директор «Можайской библиотеки» Наталья Соина.

Помимо оформления, в библиотеке работает библиокафе. Это место пользуется популярностью у школьников и студентов, которые заходят туда после учебы или прогулок, чтобы согреться горячим чаем и пообщаться.

Оформление библиотеки, включая витрины и внутренние залы, напрямую связано с «культурным кодом» Можайского округа. Эта тема была рекомендована Министерством культуры и туризма Московской области.