Содержание дома № 54 проверили в поселке Селятино Наро-Фоминского округа

Начальник Территориального управления Селятино Владимир Матвеев и представитель управляющей компании «Гидромонтаж» встретились с жителями дома № 54 в поселке. Они обсудили вопросы содержания дома и замечания жильцов.

Участники встречи проверили состояние дворовой территории и общедомового имущества. На момент осмотра двор и контейнерная площадка были чистыми, оба лифта работали исправно. В управляющей компании также сообщили о планах покрасить стены до конца ноября.

Жители попросили уделить больше внимания уборке подъездов. По их словам, необходимо усилить контроль как за ее регулярностью, так и за качеством. Замечания передали представителю управляющей компании, вопрос взяли на контроль.

Встреча позволила определить, какие вопросы требуют дополнительного внимания со стороны УК «Гидромонтаж».