Дорожный участок от Рождественской до Второй улицы обновили в Балашихе

Обновление 185-метрового участка обустройство широкого тротуара в Балашихе стало одной из просьб, включенных в Народную программу «Единой России». Дорогу отремонтировали и сделали удобной и для автомобилистов, и для пешеходов.

Результаты ремонта оценил депутат Московской областной Думы Андрей Лазарев. Вместе с партийцами, подрядной организацией и местными жителями он осмотрел обновленный участок.

Ранее дорога находилась в неудовлетворительном состоянии: асфальтовое покрытие было разрушено, пешеходная зона отсутствовала, а в межсезонье участок страдал от подтоплений. Жители неоднократно поднимали вопрос о необходимости ремонта. Их обращение было учтено при формировании новой Народной программы. В ходе работ заменили 1260 квадратных метров дорожного покрытия, обустроили тротуар, установили 48 метров бортового камня. Дополнительно смонтировали ливневую канализацию для отвода воды.

«Жители очень просили привести в порядок данный участок дороги. В итоге отремонтировали 185 метров, положили новый асфальт, обустроили тротуар, которого раньше не было. Сделали все, чтобы жителям было удобно в любое время года ходить пешком и передвигаться на машине», — прокомментировал депутат Московской областной Думы Андрей Лазарев.

Жители уже оценили перемены. Сотрудница детского сада при школе № 14 Елена Горохова рассказала, что раньше передвигаться по этому участку было непросто, особенно родителям с маленькими детьми.

«Мы давно ждали этого ремонта и неоднократно обращались с такой просьбой. Раньше здесь были ямы, не было тротуара, после дождей и весной скапливалась вода. Теперь все изменилось: появилась удобная пешеходная дорожка, дорога стала ровной. Можно спокойно гулять с детьми и передвигаться с колясками. Спасибо, что услышали жителей и выполнили наше обращение», — поделилась Елена Горохова.

Всего за этот год в Подмосковье отремонтировали более 1,5 тысяч участков дорог общей протяженностью около 1,3 тысяч км. 27 участков находятся в Балашихе. В их числе внутриквартальные проезды и дороги в микрорайонах.