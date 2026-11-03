В Мытищах 6 ноября откроют выставку «Народное искусство России»

В Мытищинской галерее искусств 6 ноября откроется выставка «Народное искусство России». Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

Экспозиция посвящена памяти заслуженного деятеля искусств России, члена-корреспондента Российской академии художеств Александра Грекова, который специализировался в области народного и декоративного искусства и исследовал русскую и зарубежную игрушку.

В залах галереи собраны предметы народного творчества и промыслы из множества регионов страны. Особое место займет классика Подмосковья: жостовская роспись, федоскинская миниатюра, гжель, богородская резьба и матрешки из Сергиева Посада.

Посетители также смогут увидеть нижегородскую хохлому и городецкую роспись, архангельские промыслы, а также тульскую, филимоновскую, дымковскую, тверскую, рязанскую и старооскольскую глиняные игрушки.

Выставка будет работать до 13 декабря. Возрастное ограничение — 0+.

Адрес: Московская область, город Мытищи, Новомытищинский проспект, дом 36.