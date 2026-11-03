Подъезды отремонтировали еще в 39 жилых домах Волоколамска

В Волоколамском округе завершили ремонт подъездов по региональной программе «Мой подъезд». Работы провели в 39 многоквартирных домах.

В ходе обновления привели в порядок входные группы, стены, потолки и полы, восстановили плиточное покрытие. Также заменили почтовые ящики и светильники, отремонтировали или установили новые окна.

Программа действует в Подмосковье с 2016 года. Ее особенность — непосредственное участие собственников в принятии решений. Жильцы могут предложить собственный дизайн-проект, выбрать цвет стен, освещение и оформление входной группы.

Чтобы включить подъезд в план ремонта, необходимо провести общее собрание собственников и согласовать проведение работ. Вместе с управляющей организацией жители определяют перечень мероприятий, сроки и стоимость. После завершения ремонта они также участвуют в приемке.

В этом году по программе «Мой подъезд» в Московской области планируют обновить более трех тысяч подъездов. Ход работ на всех этапах контролируют сотрудники Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.