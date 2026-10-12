Подмосковный врач Денина рассказала, зачем нужна операция по замене хрусталика

Катаракта приводит к постепенному ухудшению зрения и без лечения может стать причиной слепоты. В Пушкинской клинической больнице имени профессора Розанова пациентам проводят операции по удалению помутневшего хрусталика и установке искусственной линзы. Заведующая офтальмологическим отделением Наталья Данилина рассказала о признаках заболевания, особенностях лечения и профилактике нарушений зрения.

При катаракте изображение теряет четкость, перед глазами возникает ощущение тумана, а окружающие предметы словно расплываются. Среди других возможных симптомов — изменение восприятия цветов, повышенная чувствительность к свету и необходимость часто менять очки. По приведенным данным, заболевание выявляют примерно у каждого шестого человека в мире старше 40 лет, причем женщины сталкиваются с ним вдвое чаще мужчин.

Как пояснила Наталья Данилина, наиболее распространена возрастная форма катаракты: со временем ткани глаза меняются, а хрусталик утрачивает прозрачность.

«Ткани глаза стареют, хрусталик теряет прозрачность и деформируется. К сожалению, восстановить прозрачность хрусталика консервативными методами невозможно, возможно лишь затормозить процесс при своевременном обращении. Единственный эффективный метод –замена хрусталика хирургическим путем. Помните, что длительный отказ от лечения катаракты приведет к выраженному помутнению хрусталика и потере зрения. Отказ от операции — к слепоте», — сказала Наталья Данилина.

Вмешательство проводят под местной капельной анестезией. Операция не требует наложения швов и занимает до 20 минут. После нее серьезных ограничений обычно нет, однако спорт и интенсивные физические нагрузки рекомендуют исключить на три-четыре недели. В отделении также выполняют очистку ранее установленной искусственной линзы.