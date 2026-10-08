Новый детский сад открыли в микрорайоне «Алексеевская роща» в Балашихе

Новый детский сад «Сказка» в микрорайоне «Алексеевская роща» Балашихи принял первых воспитанников 1 сентября. В учреждении работают 10 групп на 380 детей, а его открытие позволило сократить очередь для семей с детьми от двух до семи лет.

Дошкольное отделение № 43 школы № 26 строили два года. С работой учреждения ознакомились председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, врио главы Балашихи Сергей Лукичев и депутат Госдумы Сергей Юров.

«Долгожданный детский сад в Алексеевской Роще — много было по этому поводу обращений. Хочется сказать большое спасибо строителям за то, что все сделали в срок. Сад входит в образовательный комплекс и на сегодняшний день он полностью укомплектован», — сказал Игорь Брынцалов.

В здании оборудовали музыкальный и спортивный залы, медицинский блок и пищеблок. На территории разместили спортивные площадки и игровые элементы, а для безопасности детей использовали мягкое покрытие.

«Здесь есть все для гармоничного развития детей: от групп раннего возраста до подготовки к школе. Особенно важно, что предусмотрены группы компенсирующей направленности для ребят с речевыми нарушениями — это говорит о внимании к каждому ребенку», — отметил председатель Мособлдумы.

Сергей Юров отметил, что жители новых микрорайонов неоднократно обращались по поводу строительства объектов социальной сферы, в том числе школ и детских садов. По его словам, работу в этом направлении продолжат.

В перспективе в «Алексеевской роще» планируется строительство большой школы за счет средств инвестора и воспитательно-образовательного комплекса за счет бюджета Московской области.

В 2026 году в Подмосковье планируется открыть 22 детских сада. Еще 34 дошкольных учреждения вошли в программу капитального ремонта.