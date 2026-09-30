Донорские акции пройдут в 16 округах Подмосковья в октябре

Фото: День донора в Московском областном центре крови в Щелково / Медиасток.рф

В октябре Московский областной центр крови проведет 29 выездных донорских акций в 16 городских округах региона. В рамках общегородских мероприятий жители смогут сдать кровь в Дубне, Чехове, Коломне, Талдоме, Электростали, Раменском и Луховицах.

Большинство акций будет проходить с 9:00 до 12:00. В Дубне доноров примут 5 и 19 октября с 9:30.

В Коломне акция состоится 12 октября, зарегистрироваться можно будет с 8 октября с 12:00. В Талдоме принять участие можно 15 октября, начало также запланировано на 9:30. Запись откроется 12 октября в 12:00.

20 октября донорскую акцию проведут в Электростали. Регистрация начнется 15 октября в 12:00. В Луховицах мероприятие состоится 27 октября с началом в 9:30, записаться можно будет с 22 октября в 12:00.

Дополнительную информацию о мероприятиях и записи можно получить в чатах для доноров в социальных сетях и на сайте Московского областного центра крови.