В музее «Новый Иерусалим» в Истре начался конкурс новогодних украшений

В Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» начался открытый конкурс творческих работ «Новогоднее украшение». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Вдохновением для участников станет феодскинская лаковая миниатюра. Цель конкурса — поддержать интерес к национальным культурным традициям. К участию приглашаются все желающие.

Работы принимают по двум номинациям — «Новогодний шар с росписью» и «Новогодняя поделка». Возрастные категории: «Дети» — до 14 лет включительно, «Взрослые» — от 15 лет, «Вместе» — семейное или коллективное творчество (дети с родителями, педагогами или друзьями). Количество работ от одного автора не ограничено.

Готовое изделие вместе с заполненной анкетой можно принести на стойку информации музея по адресу: Истра, Ново-Иерусалимская набережная, дом 1. Работы принимаются до 15 ноября включительно.

Конкурс пройдет в два тура. В первом жюри выберет лучшие работы, результаты объявят 17 ноября на сайте музея, а также в соцсетях музея «Новый Иерусалим» и фабрики «Федоскино». Второй тур пройдет в форме открытого голосования на странице музея во «ВКонтакте» с 24 по 30 ноября. В каждой категории (номинация и возрастная группа) выберут по три призера. Победителей объявят 1 декабря.

С 1 декабря 2026 года по 17 января 2027 года работы будут украшать елки в музее «Новый Иерусалим». С 20 января по 14 февраля 2027 года участники смогут забрать свои поделки и шары, оставшиеся игрушки передадут детским благотворительным учреждениям.

Для участия необходимо заполнить анкету, указав ФИО, возрастную группу, название сказки, по которой создана работа, и контактные данные. Подробная информация размещена на сайте музея «Новый Иерусалим».