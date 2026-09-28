Еще 3 портрета героев СВО разместили на билбордах в Люберцах

В городском округе Люберцы продолжается проект, посвященный участникам специальной военной операции. На билбордах вдоль Октябрьского проспекта появились портреты еще троих ветеранов — Виталия Солончукова, Владимира Талалаева и Дмитрия Созинова.

В городском округе Люберцы продолжается реализация проекта, рассказывающего об участниках специальной военной операции. Новые билборды с портретами ветеранов появились вдоль Октябрьского проспекта.

Героями очередного этапа стали Виталий Солончуков, Владимир Талалаев и Дмитрий Созинов. Проект знакомит жителей с историями защитников Отечества, которые после возвращения с передовой продолжают работать, развиваться в профессии и участвовать в жизни округа.

«Размещение портретов — знак уважения и признания заслуг ветеранов, а также напоминание о том, что герои живут рядом с нами и продолжают вносить вклад в развитие родного города», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Работа над проектом продолжается. В ближайшее время на улицах округа появятся новые билборды с портретами ветеранов.