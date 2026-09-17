Свыше 250 км берегов расчистили в Подмосковье по программе «Вода России»

В Подмосковье продолжается экологическая акция «Вода России», в рамках которой волонтеры убирают территории вдоль водоемов. С начала года участники провели 194 субботника и воскресника.

К работам присоединились почти 4,7 тысячи человек. Они очистили 251 километр береговой линии и собрали более 1,5 тысячи кубометров мусора, который направили на утилизацию.

В рамках проекта в Сергиевом Посаде началась расчистка реки Копнинки. До 2030 года в округе планируют привести в порядок семь водоемов. По данным регионального Минэкологии, эти работы должны улучшить условия жизни более чем для 100 тысяч человек.

Параллельно в Подмосковье продолжается губернаторская программа «100 прудов и озер». В 2026 году в ее рамках планируют расчистить 39 водных объектов.