Свыше 400 дворовых проездов обновят в Подмосковье в этом году

В Подмосковье завершается ремонт дворовых проездов большими картами. Подрядчики уже обновили около 632 тысяч квадратных метров покрытия, работы в этом году запланированы более чем на 420 территориях.

Наибольшие объемы ремонта пришлись на Балашиху, Богородский округ, Коломну, Лобню, Щелково, Химки, Сергиево-Посадский, Раменский, Электросталь, Одинцово, Ленинский, Люберцы и Пушкино.

Ранее министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отмечал, что асфальт во дворах постепенно разрушается из-за перепадов температур. Перед началом работ муниципалитеты оцифровали выявленные дефекты и определили участки, где локальный ремонт уже нецелесообразен.

«К этой работе мы готовились заранее, муниципалитеты провели оцифровку всех дефектов. В прошлом году план перевыполнили на 30% и отремонтировали порядка 400 дворов. В этом году в плане — ремонт свыше 420 территорий. В адресный перечень вошли те локации, где ремонт латками нецелесообразен», — сказал министр.

Технология ремонта большими картами предусматривает замену покрытия на участках площадью от 25 квадратных метров. Такой подход позволяет одновременно устранить выбоины, трещины, просадки и выкрашивания. Бесшовная укладка асфальта в пределах ремонтируемого участка формирует ровное покрытие.