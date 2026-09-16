Жителей Подмосковья пригласили на акцию «Музыка Победы»

Фото: Группа Uma2rman на фестивале «Джазовые сезоны» в музее-заповеднике «Архангельское» округа Красногорск / Медиасток.рф

26 сентября в Москве пройдет музыкальная акция «Музыка Победы», приуроченная к 130-летию со дня рождения Маршала Советского Союза Георгия Жукова. Мероприятие состоится в Парке Победы в рамках XXIV Международного конкурса «Виват, Баян!», сообщили в Минкультуры Подмосковья.

В программе — установление двух рекордов России. Участники попытаются собрать самое массовое шествие баянистов, аккордеонистов и гармонистов, а также установить рекорд по числу музыкантов, одновременно исполнивших гимн России и песню «Валенки» на этих инструментах.

К участию приглашают педагогов и учеников музыкальных школ и школ искусств, участников клубных формирований, аккомпаниаторов учреждений культуры, а также студентов колледжей и вузов Московской области.

Акция пройдет на площади Победителей у колоннады Музея Победы. Сбор участников начнется в 11:00, шествие — в 14:00.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

Для участников также созданы чаты и группы, где доступны организационная информация, музыкальные треки и ноты.