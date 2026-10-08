Приставы взыскали с жителя Подмосковья 138 тысяч рублей за вред лесу

Житель Подмосковья самовольно занял участок лесного фонда площадью около одного гектара, огородил территорию и разместил на ней хозяйственные постройки. После вмешательства судебных приставов он выплатил около 138 тысяч рублей в счет возмещения вреда лесному фонду и более пяти тысяч рублей государственной пошлины.

Нарушение выявили сотрудники уполномоченного органа. Они выдали владельцу предписание освободить территорию и устранить нарушения, однако требование выполнено не было. Поскольку занятый участок относится к защитным лесам, ведомство обратилось в суд.

Суд удовлетворил иск и обязал гражданина компенсировать причиненный ущерб, освободить территорию и привести границы земельного участка в соответствие со сведениями ЕГРН.

Судебные приставы Красногорского районного отделения уведомили мужчину о начале исполнительных производств и предупредили о последствиях отказа от исполнения решения суда.

В отношении должника применили несколько мер принудительного взыскания. Приставы арестовали деньги на его банковских счетах, направили взыскание на заработную плату, запретили регистрационные действия с автомобилем и земельным участком, а также временно ограничили право на выезд из России. Кроме того, с гражданина постановили взыскать более 18 тысяч рублей исполнительского сбора.

В результате принятых мер задолженность по госпошлине и компенсации вреда лесному фонду была погашена.

При этом требования об освобождении территории и приведении границ земельного участка в соответствие с ЕГРН пока не исполнены. Наложенные в рамках этих двух производств ограничения будут действовать до полного выполнения решения суда.