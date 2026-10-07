Юные инспекторы движения из Одинцова стали участниками регионального слета

Программа Московского областного слета юных инспекторов движения началась с торжественной церемонии. Ребят ждали творческие номера, памятные подарки, общие фотографии и напутственные слова от руководителей ведомств и наставников.

Мероприятие открыл заместитель начальника управления Госавтоинспекции Московской области полковник полиции Владимир Севостьянов. Он отметил высокие результаты региона, достигнутые в прошлом году, и выразил особую благодарность ребятам из Балашихи, которые завоевали первое место на всероссийском конкурсе, а также одержали победу на межгосударственном слете в Казахстане.

Затем школьники приступили к испытаниям. Традиционный перечень задач включает проверку знаний правил дорожного движения, основ оказания первой помощи, а также демонстрацию практических навыков управления велосипедом и средств индивидуальной мобильности.

Нововведением этого года стало тестовое задание на знание жестов регулировщика, которое в ближайшем будущем официально войдет в обязательную программу соревнований.

Все участники мероприятия получили памятные подарки. Результаты станут известны после окончания слета.