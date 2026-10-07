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    В Подмосковье ввели выплату 24 тысячи рублей для бойцов СВО с инвалидностью

    Фото: Министерство социального развития Подмосковья

    С июля 2025 года в Московской области начала действовать новая мера поддержки участников специальной военной операции — ежегодная выплата. Об этом сообщили в соцзащите городского округа Сергиев Посад.

    Выплата предоставляется раз в год, ее размер составляет 24 тысяч рублей. Она направлена на повышение мобильности получателей, включая возможность использования услуг такси для доступа к социально значимым объектам.

    Получить поддержку может участник СВО, имеющий вторую или третью степень ограничения способности к самостоятельному передвижению либо третью степень ограничения способности к ориентации. Выплату также может оформить семья бойца, воспитывающая ребенка-инвалида.

    «В нашем округе за девять месяцев 2026 годy новую меру получили уже 26 участников СВО», — рассказал начальник соцзащиты городского округа Сергиев Посад Игорь Ермохин.

    В ведомстве уточнили, что подать заявление можно на портале госуслуг.

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