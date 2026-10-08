Семь подмосковных брендов победили в конкурсе «Знай наших»

Семь брендов из Московской области вошли в число победителей четвертого сезона конкурса российских брендов «Знай наших». Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Среди победителей — производители товаров для красоты и здоровья, представители креативных индустрий и технологические компании.

Всего в конкурсе приняли участие более 21 тысячи заявок из всех 89 регионов России. Конкурс охватил 33 номинации по пяти направлениям: «Знай вкусных», «Знай полезных», «Знай креативных», «Знай разных» и «Знай технологичных». Одна команда могла подать заявку сразу в три номинации и участвовать в конкурсе каждый год.

Более 60 партнеров конкурса подготовили меры поддержки для победителей и финалистов. В их числе крупные компании, торговые сети, маркетплейсы, банки, технологические корпорации, институты развития, деловые объединения и медиа. В специальных номинациях от партнеров вручили 127 наград, причем некоторые компании получили призы сразу в нескольких категориях.

Конкурс «Знай наших» проходит по поручению президента России Владимира Путина с 2023 года. За четыре сезона заявки направили более 50 тысяч компаний.