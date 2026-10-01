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    В Королеве начали капремонт школы-интерната на улице Горького

    Фото: Министерство строительного комплекса МО

    В Королеве на улице Горького, 16, в микрорайоне Первомайский начали капитальный ремонт школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщила пресс-служба регионального минстройкомплекса.

    Сейчас подрядчик ведет демонтажные работы. Они идут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств бюджета Московской области.

    В школе площадью 1917,4 квадратных метра обновят фасад и кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы коснутся всех внутренних помещений, включая спортивный зал и пищеблок. Также благоустроят прилегающую территорию, установят новую мебель и оборудование.

    Завершить ремонт планируется к 1 сентября 2027 года.

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