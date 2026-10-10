Первый областной частушечный батл прошел в Домодедове

Частушки, задорные припевы и хорошее настроение объединили участников проекта «Активное долголетие» в Домодедове. В первом областном частушечном батле встретились творческие коллективы из Домодедова, Ленинского, Каширы, Наро-Фоминска и Истры.

Участники соревновались в исполнении частушек, а жюри оценивало продолжительность выступлений, музыкальное сопровождение, костюмы и артистизм. Не обошлось без шуток о родном крае и приветствий в адрес судей.

«Знаете, хочется пожелать вам всем победы, хорошего настроения, крепкого здоровья и безграничного вдохновения», — сказал он.

Главными темами выступлений стали здоровый образ жизни, семейные ценности и связь поколений. По словам участников, подобные встречи помогают сохранять активность, находить новых друзей и получать удовольствие от творчества.

Светлана Матюнина представляет Домодедово и успевает заниматься сразу несколькими направлениями: танцами, театральным искусством и дефиле.

«Я танцую в „Дролечках“ — это танцевальный ансамбль, занимаюсь в театральном кружке Елены Махибороды, в группе дефиле. В общем, много чем занимаемся. Вся неделя занята, только успеваешь крутиться и вертеться. Ну, поэтому, наверное, и молоды», — отметила Светлана Матюнина.

Помимо творческого состязания, гости могли посетить мастер-классы и выставку-ярмарку изделий декоративно-прикладного творчества. Первый областной батл стал для участников еще одной возможностью проявить себя, поделиться талантом и зарядиться хорошим настроением.