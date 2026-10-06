Спортсмены из Одинцова стали призерами областного первенства по бадминтону

Соревнования Московской области среди мальчиков и девочек в возрасте до 13 лет проходили 3–4 октября в Раменском округе. Воспитанники спортивной школы «Одинцово» привезли домой 13 наград различного достоинства.

Победителями стали Артем Шинкин, занявший первое место в одиночном разряде и второе — в парном, Илья Ашмарин, завоевавший золото в парном разряде и серебро в смешанном парном, а также Дарьяна Цецулина. Девушка получила сразу три медали: золотую за победу в одиночном разряде, серебряную в смешанном парном и бронзовую в парном разряде.

Призерами первенства стали воспитанники спортивной школы. Кирилл Богомолов занял второе место в парном разряде и третье — в одиночном. Александр Каменщиков стал третьим в парном и смешанном парном разрядах. Бронзовые медали в парном разряде взяли Амина Алиева и Анастасия Мурашова.

Всего в турнире участвовали 130 спортсменов из 12 городов Московской области. Команда спортивной школы «Одинцово» в общем медальном зачете с 13 наградами более чем вдвое опередила ближайших преследователей.