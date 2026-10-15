Программа «Игра в сказку» проведут в музее «Новый Иерусалим» в Истре

Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» в подмосковной Истре представит интерактивную программу для детей «Игра в сказку». Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

Мероприятие проведут в рамках выставки «Федосикно: где живет душа». Уточняется, что программа будет интересна детям младшего школьного возраста и их родителям.

В первой части гостей ждет экскурсия по «сказочному» залу выставки. Одной из важных тем для федоськинских мастеров миниатюрной живописи является русский фольклор, в частности сказки. На их произведениях можно встретить изображения Серого волка, Царевны-лягушки, Жар-птицы. Детям расскажут о приемах, которые помогают художникам передавать волшебство на поверхности шкатулок и панно.

Вторая часть программы пройдет в творческой мастерской библиотеки музея. Участникам предложат стать актерами и разыграть отрывок из сказки об Иванушке.

Занятия проведут 24 и 31 октября в 12:00 и 14:30. Билеты доступны на сайте музея «Новый Иерусалим». Возрастное ограничение — 6+.