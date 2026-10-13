Экскурсию по управлению МВД провели для школьников в Одинцове

Полицейские из Одинцова провели экскурсию для учеников одной из школ. Мероприятие организовали для профилактики правонарушений среди подростков и привлечения выпускников на службу в МВД.

Визит школьников в управление начался со знакомства с кинологами. Специалист рассказала, где содержатся и тренируются собаки, как им удается найти человека по горячим следам и обнаружить оружие, несмотря на посторонние запахи. Служебные животные продемонстрировали детям свои навыки выполнения команд.

Кроме того, ребята познакомились с экспертно-криминалистическим отделом. Полицейские рассказали о профессии и показали содержимое чемодана, в котором находится все необходимое для обнаружения следов и улик на месте преступления. Криминалисты организовали для школьников мастер-класс по использованию специальных средств и технических приспособлений для снятия отпечатков пальцев и следов обуви.