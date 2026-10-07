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    Выставку художника Игоря Максютина откроют в Люберцах 10 октября

    Фото: Фото: Музейно-выставочный комплекс Люберец

    В Музейно-выставочном комплексе Люберец 10 октября откроется выставка заслуженного художника России Игоря Максютина «Из сердца России…». Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

    Экспозиция посвящена двойному юбилею мастера — 75-летию со дня рождения и 50-летию творческой деятельности. На выставке представлено более 100 живописных работ, посвященных истории и культуре России.

    Игорь Максютин — выпускник Московского высшего художественно-промышленного (Строгановского) училища. В течение двадцати лет он работал на Комбинате художественных работ Московского художественного фонда РСФСР, занимался росписью, мозаикой и оформлением интерьеров.

    Сейчас Максютин — член Союза художников и член Международной ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО, член-корреспондент Международной академии культуры и искусства. Его произведения хранятся в музейных и частных коллекциях России, Болгарии, Индии, Непала, Франции, Англии и США.

    Выставка продлится до 25 октября. Возрастное ограничение 0+. Адрес: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, 3.

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