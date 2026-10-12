Музей истории автотранспорта Мострансавто посетили более 2 тысяч человек

Музей истории автомобильного транспорта Мострансавто посетили более двух тысяч человек. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Постоянная экспозиция «История и современность» насчитывает более 700 экспонатов. Среди них автобусы, грузовые и легковые автомобили преимущественно отечественного производства, а также исторические артефакты.

Посетители могут увидеть грузовой автомобиль ГАЗ-АА, известный как «полуторка», легковой автомобиль «Победа» и автобус ЗИЛ-158. В экспозиции также представлены кассовые аппараты, форменная одежда водителей и другие предметы, связанные с историей автомобильного транспорта. Отдельное место занимают масштабные модели легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов в масштабе 1:43.

Формирование музейной коллекции началось в 2001 году и продолжается по настоящее время. Музей продолжает пополнять свою коллекцию и приглашает владельцев исторических предметов, связанных с автомобильным транспортом, предложить их для экспозиции.

Музей расположен по адресу: муниципальный округ Чехов, деревня Манушкино, территория «Промзона-Манушкино», владение 2. Посетить экспозицию можно по будням с 09:00 до 16:00. Записаться на бесплатную экскурсию или предложить экспонат можно по телефону +7 (963) 722-67-25.