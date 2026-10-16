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    Экоакции по сбору вторсырья проведут в Подмосковье в выходные

    Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

    Восемь городов Подмосковья присоединятся к акциям по сбору вторсырья в выходные, 17 и 18 октября. Жители смогут принести отходы, пригодные для переработки, а волонтеры помогут разобраться с их сортировкой. Собранные материалы отправят на переработку.

    В субботу, 17 октября, пункты приема откроются в шести городах и округах региона:

    В воскресенье, 18 октября, сдать вторсырье можно будет еще в двух городах:

    На площадках будут дежурить местные эковолонтеры. Они проконсультируют посетителей и помогут сдать материалы. Организаторы рекомендуют заранее уточнять, состоится ли мероприятие: из-за погодных условий возможны отмены. У них же можно узнать, какие виды вторсырья принимают на конкретной площадке.