Экоакции по сбору вторсырья проведут в Подмосковье в выходные
Восемь городов Подмосковья присоединятся к акциям по сбору вторсырья в выходные, 17 и 18 октября. Жители смогут принести отходы, пригодные для переработки, а волонтеры помогут разобраться с их сортировкой. Собранные материалы отправят на переработку.
В субботу, 17 октября, пункты приема откроются в шести городах и округах региона:
- Королев: с 11:00 до 13:00 — улица Калинина, дом 6В; с 11:00 до 12:00 — проезд Макаренко, дом 1.
- Красногорск: с 11:00 до 12:00 — Красногорский бульвар, дом 18.
- Раменское: с 11:00 до 13:00 — улица Гурьева, дом 15, корпус 1; с 12:00 до 15:00 — поселок Быково, Школьный тупик, дом 1А.
- Долгопрудный: с 12:00 до 13:30 — улица Набережная, дом 35.
- Люберцы: с 12:00 до 15:00 — Наташинский парк, улица Коммунистическая, дом 4, корпус 1.
В воскресенье, 18 октября, сдать вторсырье можно будет еще в двух городах:
- Чехов: с 09:00 до 09:50 — улица 8 Марта, дом 1А.
- Щелково: с 12:00 до 14:00 — улица Талсинская, дом 64.
На площадках будут дежурить местные эковолонтеры. Они проконсультируют посетителей и помогут сдать материалы. Организаторы рекомендуют заранее уточнять, состоится ли мероприятие: из-за погодных условий возможны отмены. У них же можно узнать, какие виды вторсырья принимают на конкретной площадке.