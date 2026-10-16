Экоакции по сбору вторсырья проведут в Подмосковье в выходные

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Восемь городов Подмосковья присоединятся к акциям по сбору вторсырья в выходные, 17 и 18 октября. Жители смогут принести отходы, пригодные для переработки, а волонтеры помогут разобраться с их сортировкой. Собранные материалы отправят на переработку.

В субботу, 17 октября, пункты приема откроются в шести городах и округах региона:

Королев: с 11:00 до 13:00 — улица Калинина, дом 6В; с 11:00 до 12:00 — проезд Макаренко, дом 1.

Красногорск: с 11:00 до 12:00 — Красногорский бульвар, дом 18.

Раменское: с 11:00 до 13:00 — улица Гурьева, дом 15, корпус 1; с 12:00 до 15:00 — поселок Быково, Школьный тупик, дом 1А.

Долгопрудный: с 12:00 до 13:30 — улица Набережная, дом 35.

Люберцы: с 12:00 до 15:00 — Наташинский парк, улица Коммунистическая, дом 4, корпус 1.

В воскресенье, 18 октября, сдать вторсырье можно будет еще в двух городах:

Чехов: с 09:00 до 09:50 — улица 8 Марта, дом 1А.

Щелково: с 12:00 до 14:00 — улица Талсинская, дом 64.

На площадках будут дежурить местные эковолонтеры. Они проконсультируют посетителей и помогут сдать материалы. Организаторы рекомендуют заранее уточнять, состоится ли мероприятие: из-за погодных условий возможны отмены. У них же можно узнать, какие виды вторсырья принимают на конкретной площадке.