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    Мострансавто: билеты на автобусы временно нельзя купить онлайн

    Фото: АО «МОСТРАНСАВТО»

    В связи с приостановкой работы дата-центра, обеспечивающего функционирование сервисов онлайн-покупки билетов, пассажирам временно недоступно приобретение билетов через интернет. Об этом сообщила компания «Мострансавто».

    На период восстановления работы сервисов билеты можно купить непосредственно в автобусах компании. Для этого доступны стационарные валидаторы, установленные в салонах транспортных средств, а также мобильные терминалы у водителей. Оформить билет можно непосредственно при посадке в автобус.

    По имеющейся информации, для полного восстановления работы сервисов потребуется до 24 часов.

    Мострансавто — подведомственная организация Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

    В автобусах Мострансавто, а это более пяти тысяч транспортных средств, действует строгий запрет на оплату проезда и принятие наличных денежных средств. Оплатить проезд пассажиры могут только безналичным способом — с помощью банковской карты, транспортной карты или социальной карты.

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