Незаконный сброс мусора пресекли в Химках

В Химках продолжают бороться с незаконным сбросом мусора. В ходе рейдов в деревне Юрлово выявили нарушения и установили причастных лиц.

Во время осмотра специалисты обнаружили на площадках крупногабаритный мусор и автомобильные покрышки, что является нарушением. Чтобы установить, кто именно допустил сброс, и идентифицировать транспортные средства, используют записи системы «Безопасный регион». По каждому эпизоду проводят проверку.

Химки — один из лидеров Подмосковья по количеству камер: в округе работает более 7 400 устройств. С начала года установили еще 732 новые камеры, причем 57 из них специально разместили для контроля контейнерных площадок. По видео можно отследить маршрут нарушителя, распознать автомобиль и собрать достаточную доказательную базу.

«Совместно с полицией мы на регулярной основе осуществляем мониторинг зон ТКО. Использование возможностей системы „Безопасный регион“ позволяет фиксировать нарушения в автоматическом режиме и оперативно передавать данные в надзорные органы. Наша цель — обеспечить соблюдение экологических норм и регламентов утилизации на всей территории округа», — сообщил временно исполняющий обязанности заместителя главы Химок по территориальной безопасности Вадим Лебедев.

С начала 2026 в Химках зафиксировали и передали в работу 286 материалов по фактам незаконного обращения с отходами. Из них 122 случая сейчас активно прорабатывают, а по 97 эпизодам уже вынесены официальные постановления. Общая сумма наложенных штрафов составила 1 475 000 рублей.