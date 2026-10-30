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    Сотрудники Мосавтодора собрали более 50 бутылок в рамках акции в Подмосковье

    Фото: Пресс-служба ГБУ МО "Мосавтодор"

    Сотрудники Мосавтодора в третий раз приняли участие в экологическом проекте «Хвостатые крышечки», который организовал приют «Домашний» в Ленинском округе Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Мосавтодора.

    В рамках акции удалось собрать и передать более 50 пятилитровых бутылок с пластиковыми крышечками. Вторсырье направят на переработку, а вырученные средства пойдут на корма и необходимые медикаменты для животных, находящихся под опекой приюта.

    Кроме участия в экологической акции, сотрудники Мосавтодора оказали приюту дополнительную помощь: доставили корма и средства гигиены, необходимые для ежедневного содержания и ухода за животными.

    Многие подопечные приюта «Домашний» продолжают ждать встречи с будущими хозяевами. Каждому из них нужны не только уход и забота, но и любящая семья, где он сможет обрести настоящий дом.

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